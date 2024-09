Una donna di 58 anni di Como è stata seriamente ferita dopo essere stata assalita da cinque cani, di proprietà di tre individui diversi, mentre era in strada.

Una donna di 58 anni è stata gravemente attaccata da cinque cani a Vertemate con Minoprio, provincia di Como. I cani appartengono a tre proprietari diversi. La vittima è attualmente in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio mentre la donna passeggiava in campagna. I Carabinieri di Cantù stanno indagando sugli eventi.

Nella provincia di Como, precisamente a Vertemate con Minoprio, una donna di 58 anni è stata attaccata da cinque cani mentre si trovava in strada. I cani appartengono a tre proprietari distinti. Attualmente, la donna è in condizioni critiche ed è ricoverata in ospedale Niguarda a Milano, secondo quanto riportato da Il Giorno. L’incidente si è verificato venerdì, intorno alle 17:30, mentre la donna passeggiava lungo una piccola strada che porta alla campagna. Dopo aver subito gravi lesioni, la 58enne è stata immediatamente soccorsa dal personale medico giunto sul luogo dell’incidente e successivamente trasferita in ospedale con un elicottero. I Carabinieri di Cantù stanno indagando per ricostruire l’ordine esatto degli eventi.