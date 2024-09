Una donna è stata uccisa a Torino, il suo ex-partner l'ha pugnalata a morte.

In una tragica escalation di eventi a Torino, una 34enne ha perso la vita dopo essere stata ferita con un coltello dal suo ex coniuge, un uomo di 48 anni, dalla quale si era distaccata. L’episodio ha avuto luogo durante le ore notturne in via Cigna, nel distretto di Barriera di Milano. Secondo le prime evidenze, la donna, nativa della Tunisia, è stata attaccata al petto durante una violenta disputa con l’ex marito. Dopo l’assalto, è stata condotta all’ospedale San Giovanni Bosco dal servizio di soccorso di Villastellone, ma ha ceduto poco tempo dopo il suo ricovero. L’ex marito, connazionale della vittima, è stato preso in custodia dai carabinieri della radiomobile mentre fuggiva per strada, inseguito dal loro figlio di 13 anni. Si è verificato un omicidio domestico a Torino, dove la donna è stata uccisa perpetratoriamente di fronte ai loro bambini. La figlia adolescente si è rifugiata dai vicini cercando soccorso, che sono stati quelli a dare il primo avvertimento. Dopo aver pugnalato la sua ex consorte, l’ex marito è evaso, mentre il figlio di 13 anni implorava aiuto ai transeunti per fermare suo padre. Tuttavia, le forze dell’ordine erano già sulle sue tracce e lo hanno intercettato a qualche centinaia di metri dalla residenza della vittima, in via Cigna 66, dove gli operatori sanitari avevano già diagnosticato la situazione critica della donna. Purtroppo, la 34enne è spirata in ospedale. L’incriminato è stato condotto alla prigione Lorusso e Cutugno di Torino.