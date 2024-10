Una famiglia di Napoli ha perso il loro cane che è stato rubato. Il padre della bambina, che risulta essere disabile, chiede disperatamente aiuto per ritrovare il cane.

In Acerra, Napoli, un padre fa un accorato appello dopo il furto del cane della sua figlia affetta da una malattia genetica. Il furto è avvenuto nella loro abitazione durante il quale, oltre a preziosi per un valore di migliaia di euro, è stato portato via Maui, il cane che aveva un ruolo centrale per la bimba. Da sabato, giorno del furto, non si smette di pensare a Maui, che rappresentava molto più che un semplice animale da compagnia per la piccola costretta sulla sedia a rotelle. Il cane era per lei un supporto importante e un amico prezioso. Allora, il padre della bimba lancia un appello: “Non mi preme ciò che hanno preso nella mia abitazione, la mia più grande preoccupazione è per Maui, la cui assenza sta causando un forte stress alla mia bambina, aggravando la sua condizione. Vi scongiuro, riportatelo indietro”.