Una giovane è stata assassinata, un ragazzo di 21 anni afferma "Ho fatto fuoco e gettato l'arma nell'oceano".

Michele Lavopa, 21 anni di Bari, è stato arrestato per l'omicidio di Antonella Lopez, 19 anni, e il ferimento di quattro ragazzi avvenuto in un locale di Molfetta. Lavopa ha confessato l'omicidio e rivelato di aver gettato la pistola usata in mare. Nell'episodio è coinvolto Eugenio Palermiti, nipote di un capoclan locale. Nonostante le dichiarazioni reticenti dei giovani feriti, Lavopa è stato identificato grazie alle immagini di sorveglianza. Lavopa sostiene di aver portato una pistola per proteggersi e di aver sparato in seguito a un litigio con il gruppo di Palermiti. Attualmente, Lavopa è in custodia in una prigione a Bari.