Una lupa, che aveva attaccato un bambino in un parco a Roma, è stata accettata e portata in Abruzzo.

Una lupa, che aveva attaccato un bambino in un parco a Roma, è stata accetta...

Una lupa, che aveva attaccato un bambino in un parco a Roma, è stata accetta...

Una lupa giovane che aveva intrapreso un attacco contro un bambino di dieci anni a Roma, è stata ora spostata a Civitella Alfedena, situata in una zona protetta del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. L’attacco si è verificato nel Parco delle Sabine il 10 settembre scorso. L’animale è stato immobilizzato da un team esperto in telenarcosi, che significa anestesia a distanza, prima di essere liberato nel Parco che ha accettato di ospitarlo e gestirlo. Il processo di liberazione e spostamento si è concluso con successo. “La lupa è in condizioni salutari ed è stata ben accolta” confermano dal Pnalm.