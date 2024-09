Una normativa per celebrare il centenario di Latina, incentrata su 'risanamenti e razionalismo'.

Per festeggiare il centenario di Latina, città fondata nel 1932 con il nome di Littoria da Benito Mussolini, è stata approvata una legge. Il posto ha un rilevante importanza per il razionalismo italiano, le bonifiche, l’accoglienza, il dialogo interculturale e la riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale. La legge, resa nota attraverso la Gazzetta Ufficiale, prevede il finanziamento di vari progetti per promuovere la cultura architettonica italiana del XX secolo, focalizzandosi sull’architettura razionalista. Questo include la creazione del ‘Festival delle Città del Novecento’, con l’obiettivo di organizzare incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, ponendo particolare enfasi sul coinvolgimento delle nuove generazioni. Il festival tratterà l’argomento delle città fondate negli anni trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia a quelle del resto del mondo. Verranno inoltre valorizzati i luoghi simbolici della città e dei suoi borghi. Per coordinare questi progetti, verrà istituita la Fondazione Latina 2032, un’organizzazione del ministero della Cultura. La legge prevede un contributo di 200mila euro per il 2024, 500mila euro per il 2025 e 600mila euro annui a partire dal 2026 per la fondazione. Inoltre, verrà assegnato un contributo alla Fondazione di 200mila euro per il 2026 e di 600mila euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 per la valorizzazione dei luoghi simbolici della città.