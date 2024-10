Un nuovo caso di violenza nei confronti del personale sanitario è avvenuto nella provincia di Belluno. Un’infermiera del Pronto soccorso dell’ospedale di Agordo è stata aggredita da una paziente, la quale ha reagito con un pugno poiché infastidita per la mancata somministrazione di metadone. La donna è stata spinta a terra, mentre la paziente, in trattamento per dipendenza da sostanze, assistita da un uomo, avrebbe anche tirato fuori un coltello, pur senza avanzare ulteriori minacce. Entrambi, noti per il loro comportamento inappropriato in città, sono stati denunciati dai carabinieri.

Violenza nei confronti del personale sanitario

Aggressione all’infermiera del Pronto soccorso

