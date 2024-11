Un gesto d’amore familiare

In un’epoca in cui il lavoro spesso prende il sopravvento sulla vita familiare, la storia di Marco Starinieri e Martina Sereno, titolari di una pizzeria a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, emerge come un esempio di come l’amore per i propri figli possa influenzare le decisioni lavorative. I due hanno deciso di modificare il loro giorno di riposo settimanale, passando dal mercoledì alla domenica, per rispondere al desiderio dei loro due ragazzi. “Mamma, papà, stiamo insieme la domenica?” hanno chiesto i bambini, e la risposta è stata un cambio radicale nella routine familiare.

Il valore del tempo in famiglia

Questa scelta non è solo un cambiamento logistico, ma rappresenta un forte messaggio sul valore del tempo trascorso insieme. In un mondo frenetico, dove le famiglie spesso si trovano a rincorrere impegni e scadenze, Marco e Martina hanno deciso di mettere al primo posto le esigenze dei loro figli. La domenica, tradizionalmente un giorno di riposo per molte attività, diventa così un’opportunità per rafforzare i legami familiari. La pizzeria, che è un punto di riferimento per la comunità locale, si trasforma in un luogo dove il lavoro e la famiglia si intrecciano in modo armonioso.

Un esempio per altri imprenditori

La decisione di questa coppia potrebbe ispirare altri imprenditori a riflettere su come le loro scelte lavorative influenzino la vita familiare. In un contesto in cui il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie è sempre più al centro dell’attenzione, iniziative come quella di Marco e Martina possono rappresentare un modello da seguire. Non si tratta solo di un cambio di giorno di chiusura, ma di un vero e proprio atto di amore e responsabilità verso i propri figli. La pizzeria di Città Sant’Angelo diventa così un simbolo di come l’equilibrio tra lavoro e vita privata possa essere raggiunto, anche in un settore impegnativo come quello della ristorazione.