Una processione con torce si è svolta nella regione di Napoli per richiedere il ritorno di Ethan.

Per le vie di Piano di Sorrento, al chiarore delle luci festose in attesa del giorno di San Michele, si poteva vedere un passeggino vuoto. Questo era un segno simbolico, proposto da Claudia Ciampa, la madre di Ethan, un neonato di sette mesi che è stato preso presumibilmente e portato negli Stati Uniti dal suo ex partner americano senza il suo permesso. Claudia ha sfilato accanto ai sindaci della penisola sorrentina per richiamare l’attenzione sul caso del suo bambino. Circa un mese è passato dal momento di questa tragedia, che ha attirato un’attenzione nazionale significativa e ha ricevuto l’amore e il sostegno di tutta l’Italia.

A seguito di un rito simbolico a Piano di Sorrento, l’esposizione della statua di San Michelino, che si svolge ogni anno per chiedere la protezione dell’arcangelo patrono verso i bambini del luogo, il territorio ha deciso di far sentire la propria voce. Dopo la benedizione del gelese locale, don Antonino D’Esposito, tutti si sono mossi verso piazza Cota. Lì, Claudia Ciampa, accompagnata dai sindaci di tutta la penisola sorrentina, ha voluto ringraziare la comunità: “Ho deciso di camminare simbolicamente con il passeggino vuoto di Ethan” ha detto “per sottolineare non solo l’assenza di un componente fondamentale della mia famiglia e del mio cuore, ma anche di un piccolo membro della nostra comunità. Desidero ringraziare nuovamente tutti, sia le istituzioni che le persone comuni, che in questa circostanza mi hanno mostrato la loro solidarietà e sostegno. Il loro aiuto è fondamentale per me, sembra una carezza al cuore”.

L’avvocato Gian Ettore Gassani, capo dell’Ami (associazione di avvocati matrimonialisti italiani), è l’avvocato incaricato di seguire questo delicato caso e ha attuato tutte le misure necessarie per la sottrazione internazionale di minori, come stabilito dal trattato dell’Aja. La cooperazione internazionale tra l’Italia e gli Stati Uniti è fondamentale, dal momento che il bambino possiede entrambe le cittadinanze, tuttavia è cresciuto e risiede a Piano di Sorrento. Questa è la ragione per la quale la questione è stata portata all’attenzione della Farnesina. Salvatore Cappiello, il sindaco di Piano di Sorrento, ha insistito che il giovane Ethan deve fare ritorno alla madre e ai fratelli. Questo messaggio è stato enfatizzato durante una commovente fiaccolata tenutasi nella nostra città. “Noi formiamo una communità che sostiene in ogni possibile modo Claudia, la madre, e l’intera famiglia”, ha dichiarato.