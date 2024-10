Due macchinisti sono sotto inchiesta dalla Procura di Padova per omicidio colposo dopo l’incidente avvenuto giovedì scorso, in cui una ragazza di 12 anni è stata investita da un treno a un passaggio a livello. La giovane, che era arrivata in Italia due anni fa dall’Ucraina insieme alla madre e a un fratello, è morta in ospedale poche ore dopo. L’inserimento dei macchinisti nel registro delle indagini è una procedura standard, poiché un video di una telecamera di sorveglianza comunale sembra dimostrare che la ragazzina, insieme a un’amica, ha attraversato il passaggio ciclopedonale mentre la sbarra era abbassata e il semaforo rosso era attivo. Questo elemento supporta la testimonianza del macchinista al comando del treno, il quale ha riferito di aver visto la ragazza passare all’improvviso oltre la sbarra e di aver tentato di fermare il convoglio utilizzando il freno d’emergenza, senza successo.

Indagine in corso

La testimonianza del macchinista

