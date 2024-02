Ungheria: Nevi (Fi), 'Governo impegnato al massimo per diritti Salis'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “L’Ue deve essere sempre più compatta, abbiamo bisogno di un’Europa che sia unita su tutti i grandi temi. Su questo Giorgia Meloni sta facendo un grande lavoro politico che ha già dato i suoi risultati anche con Orban e sono convinto darà i suoi frutti anche in futuro. Sul caso Salis credo sinceramente che si stia esagerando, strumentalizzando la vicenda per fini politici. La sinistra ama alzare polveroni e cercare in tutti i modi di nascondere la propria inadeguatezza ed incapacità nel fare proposte serie e concrete per l’Italia e per l’Europa stessa. Tajani e Meloni sono impegnati in prima persona per far rispettare i diritti civili e umani di Ilaria Salis cosi come si fa per tutti i detenuti italiani che ci sono negli altri Paesi. Il Governo è impegnato al massimo per pretendere dall’Ungheria la massima attenzione ed il massimo rispetto". Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite di Sky Start.

"Non solo: a differenza della sinistra -aggiunge- noi siamo garantisti con tutti e per noi Ilaria Salis è ad oggi una persona innocente che, se condannata, dovrà giustamente scontare la sua pena come tutti”.