Uniti contro la violenza di genere: il messaggio di Gino Cecchettin

Il ricordo di Giulia e la nascita della fondazione

Un anno fa, il tragico omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso l’Italia, portando alla luce la drammatica realtà della violenza di genere. Oggi, suo padre Gino ha presentato la Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei deputati, un’iniziativa che mira a combattere il femminicidio e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema cruciale. “Dobbiamo unire le forze per affrontare un fallimento collettivo”, ha dichiarato Gino, sottolineando l’importanza di unire le voci contro la violenza sulle donne.

Le polemiche politiche e le dichiarazioni del ministro

Tuttavia, l’appello all’unità è stato oscurato dalle polemiche politiche. Le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, hanno suscitato un acceso dibattito. Valditara ha affermato che l’aumento della violenza sessuale è legato a forme di marginalità e immigrazione illegale, scatenando reazioni forti da parte delle opposizioni. “Le sue parole sono una spudorata strumentalizzazione razzista”, ha commentato Riccardo Magi di +Europa, mentre Chiara Braga del Pd ha definito le affermazioni del ministro come “inaccettabili”.

Il messaggio di speranza e cambiamento

Nonostante le controversie, la giornata è stata dedicata a Giulia e a tutte le vittime di violenza. Il cardinale Matteo Zuppi ha inviato un messaggio di sostegno, ricordando che l’amore non deve mai essere considerato un possesso. Gino Cecchettin ha ribadito l’importanza di non voltare lo sguardo altrove: “È tempo di unire le forze per educare le nuove generazioni e produrre un cambiamento significativo”. La Fondazione avrà il compito di promuovere l’educazione e la consapevolezza, affinché la violenza di genere non venga più considerata una questione privata, ma un problema collettivo che richiede l’impegno di tutti.