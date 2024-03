Università: Mattarella, 'aumentare numero laureati, tecnologia ha bisogno di umanesimo**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Il nostro Paese ha bisogno di incrementare il livello culturale complessivo, abbiamo un numero di laureati che è sotto la media europea, dobbiamo farlo crescere, qualunque sia la scelta dei ragazzi. Orientamenti umanistici, orientamenti scientifici, con questa distinzione un po' artificiale per la verità, l'importante è che cresca il livello culturale, perchè anche la tecnologia che avanza ha sempre più bisogno del braccio culturale umanistico". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.