Università: Milani (Fdi), 'aggressione studenti Azione universitaria frutto regia estremista'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Dobbiamo tristemente continuare ad assistere ad un altro episodio di violenza e aggressione all’Università La Sapienza ai danni dei nostri ragazzi di Azione Universitaria da parte dei collettivi di sinistra, peraltro non tutti studenti. siamo stanchi di continuare a denunciare questi episodi scellerati dentro per giunta un Ateneo". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

"Non è la prima volta che studenti di destra vengano attaccati deliberatamente e senza motivo se non ideologico. tutto questo è inaccettabile, perché sembra di tornare indietro anziché avanti. Sotto lo scudo antifascismo si commettono ancora violenze e soprusi. i giovani sono liberi di manifestare ed avere il proprio orientamento politico ma esso non deve e non può sfociare nella violenza sistematica e addestrata da una regia di cattivi maestri che vuole solo creare disordine e caos in barba alle regole democratiche. E aggiungo che questo episodio è ancora più grave perché avviene durante elezioni interne all’Ateneo che rappresentano momento di massima democrazia. Ci auguriamo che le forze dell’ordine individuino quanto prima i responsabili delle aggressioni”.