Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Non so se chi ha contestato la Bernini ad Atreju era un povero comunista. So però che chi ha inventato sta storia del semestre filtro raccontando di aver abolito il numero chiuso è un semplice bugiardo". Lo scrive Matteo Renzi sui social.
Home > Flash news > Università: Renzi, 'semestre filtro non ha abolito numero chiuso,...
Università: Renzi, 'semestre filtro non ha abolito numero chiuso, è una bugia'
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Non so se chi ha contestato la Bernini ad Atreju era un povero comunista. So però che chi ha inventato sta storia del semestre filtro raccontando di aver abolito il numero chiuso è un semplice bugiardo". Lo scrive Matteo Renzi sui social. ...