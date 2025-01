Università: Rettrice Messina, 'dottorato a Mattarella per suo impegno tutela istituzioni'

Messina, 22 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui riuniti, in un momento straordinario, onorati dalla presenza del Presidente della Repubblica, cui oggi verrà conferito il dottorato honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. Questo riconoscimento intende celebrare, S...

Messina, 22 gen. (Adnkronos) – "Siamo qui riuniti, in un momento straordinario, onorati dalla presenza del Presidente della Repubblica, cui oggi verrà conferito il dottorato honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. Questo riconoscimento intende celebrare, Signor Presidente, il Suo impegno instancabile nella difesa dei valori repubblicani e democratici, nella tutela delle istituzioni e nella promozione del bene comune". Così nel suo intervento la rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari all'inaugurazione dell'anno accademico.

"Quest’anno, l’inaugurazione del nostro anno accademico si colloca in un contesto ancor più denso di significato, poiché ricorre il 70° anniversario della “Conferenza di Messina”, evento che nel giugno del 1955 vide la nostra città al centro della scena internazionale. Sotto la guida illuminata di Gaetano Martino, allora Ministro degli Affari Esteri e già Rettore di questa Università, si posero le basi di quella che noi oggi orgogliosamente chiamiamo Unione Europea, una comunità di Nazioni unite da principi di solidarietà, pace e cooperazione- dice – Questa giornata giunge al culmine di un percorso – svoltosi negli ultimi due giorni – in cui l’Università di Messina (in particolare con il coinvolgimento dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Politiche e Giuridiche e dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti e la fattiva collaborazione di prestigiosi Enti e Centri di Studio) ha voluto ricordare – grazie alla partecipazione di relatori provenienti non solo dal nostro Paese – l’importanza (nei suoi molteplici aspetti) della “Conferenza di Messina”, celebrandone anche il suo ideatore".