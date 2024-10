Uomo accoltellato a Rozzano: 30enne perde la vita in ospedale

A Rozzano, un uomo accoltellato perde la vita in ospedale. La vittima, un 30enne, non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate durante l'aggressione, indagini in corso

La scorsa notte, un uomo di 30 anni è deceduto a Rozzano, in provincia di Milano, a seguito di quella che sembra essere stata un’aggressione.

Il giovane è stato rinvenuto dai carabinieri intorno alle 3 del mattino, riverso a terra su viale Romagna, con una profonda ferita al torace, presumibilmente provocata da un’arma da taglio.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione e l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano. Nonostante gli sforzi del personale medico, il 30enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La dinamica dell’episodio rimane ancora poco chiara e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Milano per fare luce sulla vicenda.

La vittima, incensurata, risiedeva poco distante dal luogo del ritrovamento, dove viveva con la madre e il fratello. Secondo le prime informazioni, lavorava in una catena di negozi a Milano. Non è ancora stato chiarito cosa sia accaduto esattamente durante il suo rientro a casa. Il giovane è stato trovato nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici, non lontano sia dalla linea 15 del tram sia da una fermata dell’autobus, il che non esclude la possibilità di un’aggressione avvenuta in maniera casuale.

Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.