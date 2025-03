Urbanistica: procuratore Milano incontra capo Avvocatura del Comune

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Incontro interlocutorio tra il procuratore di Milano Marcello Viola e Antonello Mandarano, a capo dell'Avvocatura del Comune di Milano, sul tema dell'urbanistica in città. Grattacieli e stadio San Siro cambiano il volto del capoluogo lombardo e sulla trasformazione urbana indaga il pool della procura guidato dall'aggiunta Tiziana Siciliano la quale, in giornata, si è confrontata anche con la procura della Corte dei Conti. Se la 'salva Milano' resta in stand-by, le inchieste sui mancati onori di urbanizzazione – con danni per le casse di Palazzo Marino – proseguono ed è di due giorni fa la notizia di un fascicolo modello 45 – nato da un esposto – sulla possibile vendita di San Siro. Si tratta di un'indagine ancora embrionale di cui si stanno raccogliendo i primi documenti.