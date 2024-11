L'allarme del Ministro Urso: multe UE per chi non punta sulle auto elettriche

L'allarme del Ministro Urso: multe UE per chi non punta sulle auto elettriche

Allarme per le case automobilistiche lanciato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che paventa il rischio di multe fino a 17 miliardi di euro a seguito del mancato raggiungimento di specifici obiettivi di produzione.

Urso, auto elettriche: in arrivo multe fino a 17 miliardi di euro per le case automobilistiche

“Sulle case automobilistiche è in arrivo una stangata clamorosa. Multe fino a 17 miliardi per chi non produce un determinato quantitativo di auto elettriche. Aziende come Volkswagen e Stellantis rischiano di essere messe in ginocchio. E stanno trovando soluzioni alternative per evitare questa tagliola”, spiega. Questo è quanto riportato nell’intervista ad opera del direttore Tommaso Cerno, in occasione dell’evento “L’importanza delle infrastrutture” organizzato a Palazzo Wedekind nel contesto delle iniziative per l’80° anniversario de Il Tempo.

Le parole del Ministro Urso: “Difficoltà che non riguardano solo l’Italia ma anche l’Europa”

Il Ministro ha così continuato nella sua disamina: “Se non fosse per le problematicità dell’automotive, difficoltà che non riguardano solo l’Italia ma anche l’Europa, il nostro Paese avrebbe raggiunto la quarta posizione mondiale come esportatore globale. In questa fase stiamo avendo un testa a testa con Giappone e Corea del Sud e il nostro differenziale è rappresentato proprio dall’auto”.

“Un macigno che grava sulle case automobilistiche”

Un concetto, quello espresso dal Ministro Urso, senza girare troppo attorno al nocciolo della questione: “In Germania Volkswagen ha annunciato la chiusura di tre stabilimenti. L’Europa sta vivendo una distorsione della politica industriale, alla base della quale c’è un macigno che grava sulle case automobilistiche, costrette a rispettare la proporzione nelle vendite tra macchine elettriche ed endotermiche”.

L’importanza dell’autonomia energetica

Inoltre, Urso accenna della necessità di una maggiore autonomia energetica per l’Europa, in particolare viste le recenti crisi internazionali: “L’autonomia energetica è fondamentale per ogni politica industriale e di difesa. La pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina ci hanno ricordato la sua importanza”.