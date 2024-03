Usa: Barelli, 'Paese storicamente amico Italia'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Le elezioni americane riguardano i cittadini Usa e qualunque sia il risultato va plaudito perché si tratta di un Paese storicamente amico dell’Italia, promotore di libertà, democrazia e benessere. Per l’Europa e per il nostro Paese, gli Usa ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Le elezioni americane riguardano i cittadini Usa e qualunque sia il risultato va plaudito perché si tratta di un Paese storicamente amico dell’Italia, promotore di libertà, democrazia e benessere. Per l’Europa e per il nostro Paese, gli Usa rappresentano un perno indispensabile della Nato, istituzione fondamentale per la nostra sicurezza e crescita, che va ulteriormente rafforzata". Lo ha affermato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, all’arrivo a Bucarest per il Congresso del Ppe.