Home > Flash news > Usa: Calenda, 'Meloni per Nobel a Trump? Come italiano e europeo mi verg...

Usa: Calenda, 'Meloni per Nobel a Trump? Come italiano e europeo mi vergogno'

default featured image 3 1200x900

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Meloni dovrebbe lavorare con Merz per costruire un’Europa unita, forte e indipendente e invece propone il Nobel per Trump, aggiungendosi alla schiera dei vassalli e degli adulatori che assecondano le 'follie dell’imperatore'. Come italiano e co...

di Pubblicato il

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Meloni dovrebbe lavorare con Merz per costruire un’Europa unita, forte e indipendente e invece propone il Nobel per Trump, aggiungendosi alla schiera dei vassalli e degli adulatori che assecondano le 'follie dell’imperatore'. Come italiano e come europeo mi vergogno". Lo scrive Carlo Calenda sui social.