Usa: Cbs, 'elicottero scontrato con aereo era in volo di addestramento'

Washington, 30 gen. (Adnkronos) – L'esercito americano ha affermato che l'elicottero Sikorsky H-60 ​​Black Hawk coinvolto nell'incidente con l'aereo dell'American Airlines era di stanza a Fort Belvoir, in Virginia, e, al momento dell'impatto, era in volo di addestramento. Lo ha detto a CBS News, Heather Chairez, portavoce della Joint Task Force-National Capitol Region, aggiungendo che l'elicottero apparteneva alla Compagnia B, 12th Aviation Battalion. Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha dichiarato alla CBS News che a bordo dell'elicottero c'erano tre soldati, ma non c'erano alti funzionari.