Usa: Conte, 'non mi metto a fare il tifo per Trump o Biden'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Joe Biden e Donald Trump "hanno due approcci ideologici completamente diversi, uno ovviamente potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l'altro no. Però per esempio sulla guerra potrebbero invertirsi le cose, quindi non ha senso che mi metta a fare il tifo per l'uno o per l'altro". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite a 'Che tempo che fa'.

"Io -ha aggiunto l'ex premier- faccio l'interesse dell'Italia, quindi con Trump ho cercato di coltivare un rapporto per tutelare l'interesse nazionale. Sull'assalto a Capitol Hill ho preso le distanze, quella chiaramente è una pagina nera della democrazia americana, lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti".