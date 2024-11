Usa: Cremlino, 'Putin non si è congratulato con Trump'

Mosca, 7 nov. (Adnkronos) – "Informazioni inaffidabili". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov smentisce in un commento alla televisione russa Rtvi la notizia che il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato informalmente, "per mezzo di conoscenti", con Donald Trump, per la sua vittoria alle elezioni presidenziali americane.