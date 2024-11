Usa: Faraone (Iv), 'Salvini vestito da Trump alla Camera, imbarazzante'

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "È venuto in Parlamento a rispondere al question time sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara, ‘vestito’ da Trump, per inneggiare al nuovo Presidente degli Stati Uniti. Così prima di attaccare con le trazzere, i passaggi a livello e i binari, no...

Roma, 6 nov (Adnkronos) – "È venuto in Parlamento a rispondere al question time sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara, ‘vestito’ da Trump, per inneggiare al nuovo Presidente degli Stati Uniti. Così prima di attaccare con le trazzere, i passaggi a livello e i binari, non ce l'ha fatta a non dire che “oggi è una bella giornata”. Anche se non c’entrava niente. Imbarazzante". Lo scrive sui social Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera.