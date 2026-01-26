Usa: media, 'Pretti aveva in mano un telefono, non una pistola'

Washington, 25 gen. (Adnkronos) – Alex Pretti, l'uomo ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco dagli agenti dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a Minneapolis, aveva in mano un telefono, non una pistola, come invece dichiarato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Lo dimostrano video diffusi sui social e pubblicati dal New York Times.
