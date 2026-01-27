Usa: procuratore generale, 'governatore Minnesota non ha applicato legge...

Usa: procuratore generale, 'governatore Minnesota non ha applicato legge...

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Il governatore del Minnesota rifiuta di "far rispettare la legge" e i politici dello Stato stanno mettendo a rischio la vita degli agenti dell'Ice criticando le sue attività. Lo ha scritto in una lettera al governatore Tim Walz il procuratore g...