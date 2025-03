Usa: Salvini, 'sulla Tesla patriarcato a casa Fratoianni, guidava a sua insaputa'

Ancona, 15 mar. (Adnkronos) - "Fratoianni giustamente si è comprato la Tesla per evitare di essere accusato, però l'ha pagata solo 47mila euro, però la moglie, patriarcato anche in casa Fratoianni. 'È di mia moglie, non è mia', l'ha comprat...

Ancona, 15 mar. (Adnkronos) – "Fratoianni giustamente si è comprato la Tesla per evitare di essere accusato, però l'ha pagata solo 47mila euro, però la moglie, patriarcato anche in casa Fratoianni. 'È di mia moglie, non è mia', l'ha comprata a mia insaputa, guidavo la Tesla ma non sapevo fosse una Tesla, pensavo fosse una Panda". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un'iniziativa del partito ad Ancona.