Usa: Schlein, 'non ci riconosceremo mai in modello Trump'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Noi speravamo andasse in un altro modo. Non ci riconosceremo mai nell'idea di una società dove i miliardari, che ieri festeggiavano chiusi in una stanza con Trump, si ergono a paladini del ceto medio impoverito quando loro stessi si sono arricchiti sfruttando il lavoro in un modello economico sbagliato e da cambiare. E usato il loro potere mediatico ed economico per fare promesse che non saranno in grado di mantenere". Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Terni.

"Noi continuiamo a costruire un'alternativa a questa idea di società in Italia e quello che vediamo non è diverso da quello che stiamo già vedendo con l'estrema destra al governo in Italia. Noi continueremo a dare tutto il nostro impegno per costruire un modello diverso e contribuiremo in Europa alla riflessione che oggi serve per una vera politica industriale europea e per la conversione ecologica".