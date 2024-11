Usa: Tajani, 'lavorerò con Rubio come ho fatto bene con Blinken'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Lavorerò con il segretario di Stato Rubio così come ho lavorato bene e sto continuando a lavorare bene con il segretario di Stato Blinken. I rapporti transatlantici per noi sono fondamentali, conto di sentirlo quanto prima, intanto per formulargli gli...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Lavorerò con il segretario di Stato Rubio così come ho lavorato bene e sto continuando a lavorare bene con il segretario di Stato Blinken. I rapporti transatlantici per noi sono fondamentali, conto di sentirlo quanto prima, intanto per formulargli gli auguri di buon lavoro, e costruire un rapporto costruttivo. Appena si insedierà il nuovo vertice americano andrò negli Stati Uniti proprio per incontrare il segretario di Stato, per rinforzare le relazioni che sono già fortissime con gli Stati Uniti". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.