Usa-Ue: Provenzano, 'dottrina Trump attacco senza precedenti a Europa'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Non giriamoci attorno. La 'dottrina Trump', emersa dalla strategia di sicurezza nazionale, rappresenta un attacco senza precedenti all’Europa. Oggi Musk esplicita il pensiero, dicendo che l’Ue va abolita e che la sovranità deve tornare agli Stati. E trova supporto anche nei nazionalisti europei, come l’olandese Wilders, alleato di Salvini.

All’Unione europea e all’Italia serve una reazione forte, all’altezza della sfida, una svolta nel segno dell’integrazione, sulla difesa comune, sulla politica estera, sul rafforzamento della nostra economia, del nostro modello sociale e del mercato comune. E invece una parte delle élite politiche europee sta dando ragione a Trump, puntando sui riarmi nazionali a fronte del disimpegno americano sulla sicurezza europea e ucraina, o condividendo l’idea che l’erosione della civiltà europea sia rappresentata dai migranti". Lo afferma Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd.

"Nella prima linea trumpista, purtroppo, c’è il Governo italiano. Ma cosa ne pensa -aggiunge l'esponente Dem- la patriota Giorgia Meloni, delle minacce inaccettabili di interferenze negli affari politici europei? Nella 'dottrina Trump', si parla addirittura di sostegno dell’amministrazione americana alla presunta 'resistenza' delle forze nazionaliste. È un fatto gravissimo, cui dovremmo reagire con dignità tutti insieme".