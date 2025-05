Usa: un'italiana e altri 6 morti a Yellowstone, scontro tra pick-up e mini-bus con 14 a bordo

Washington, 3 mag. (Adnkronos) – Sette persone, fra cui un'italiana, sono morte nel violento scontro tra un furgone e un pick-up su un'autostrada nell'Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale di Yellowstone, hanno riferito le autorità. Il furgone Mercedes, utilizzato come veicolo turistico, si è scontrato con un pick-up Dodge Ram intorno alle 19,15 di giovedì sulla US Highway 20, nei pressi di Henry's Lake, ha riferito la Polizia di Stato dell'Idaho, riporta Abc News.

Il furgone viaggiava in direzione est, verso il Parco Nazionale di Yellowstone, mentre il camion viaggiava in direzione ovest, ha aggiunto la polizia.

Quattordici persone erano a bordo del furgone e una nel pick-up. Sei persone a bordo del furgone, tutte straniere, e l'autista del camion sono morti nell'incidente, ha detto ancora la polizia, aggiungendo che l'autista del camion è stato identificato dall'ufficio del medico legale della contea di Fremont: si tratta del venticinquenne Isaih Moreno di Humble, Texas.

La polizia ha affermato che i nomi delle vittime presenti nel furgone saranno resi noti dal medico legale non appena le loro famiglie saranno state informate. "A causa della complessità dell'incidente, l'identificazione di tutti gli individui coinvolti e la notifica ai loro parenti più prossimi richiederanno tempo", ha affermato la polizia dello stato dell'Idaho. Tutte le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate in ospedale, tre di esse in eliambulanza. Gli altri sono stati trasportati in ambulanza con ferite probabilmente non mortali. Due sopravvissuti sono stati ricoverati al Madison Memorial in condizioni stabili; altri tre feriti sono stati curati e dimessi, secondo un funzionario dell'ospedale. Due pazienti sono stati inoltre trasportati all'Eastern Idaho Regional Medical Center. La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagine