Usa: 'Vance 'caos Minneapolis colpa estrema sinistra', Hegseth 'sosteniamo patrioti Ice'

Washington, 25 gen. (Adnkronos) – I principali collaboratori del presidente Usa Donald Trump si sono espressi a favore degli agenti che a Minneapolis ieri hanno ucciso Alex Pretti. "Questo livello di caos progettato è tipico di Minneapolis. È la conseguenza diretta della collaborazione tra agitatori di estrema sinistra e autorità locali". Lo ha dichiarato il vicepresidente JD Vance in un post su X.

Anche Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha difeso l'operato degli agenti dell'ICE, definendoli "patrioti". "Sosteniamo al 100% i patrioti dell'Ice. Grazie a Dio. State SALVANDO il Paese. Vergogna alla leadership del Minnesota e ai pazzi in strada", ha scritto Hegseth sulla piattaforma social.