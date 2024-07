Ustica: Giovanardi, 'nessun segreto di Stato, solidarietà a Mattarella'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Sul caso del Dc 9 Itavia non c'è nessun segreto di Stato, rimosso al tempo del Governo Renzi. Nell'esprimere solidarietà al capo dello Stato ricordo che quelle carte, riclassificate segrete e segretissime, hanno nel frattempo potuto essere con...

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Sul caso del Dc 9 Itavia non c'è nessun segreto di Stato, rimosso al tempo del Governo Renzi. Nell'esprimere solidarietà al capo dello Stato ricordo che quelle carte, riclassificate segrete e segretissime, hanno nel frattempo potuto essere consultate dai magistrati e dai membri, come il sottoscritto, della commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Moro". Così in una nota l'ex ministro e parlamentare centrista Carlo Giovanardi, sulla strage di Ustica.

"Il governo Draghi ha tolto anche quest'ultimo ostacolo e le carte sono state depositate all'archivio di Stato. Chiunque può pertanto constatare l'evidenza della pista libico palestinese e della bomba relativamente alla tragedia del 27 giugno 1980, a fronte delle 34 fantomatiche versioni di una battaglia aerea mai avvenuta. Può darsi infine che qualche documento, relativo ai rapporti dell'Italia con Arafat e Abu Abbas (lodo Moro ) non sia stato ancora depositato per difendere l' interesse nazionale", ha concluso.