Valditara afferma: "Quest'anno abbiamo registrato una diminuzione di 110mila studenti nelle scuole".

Quest’anno in Italia il numero di studenti ha subito un calo, toccando la cifra di 110mila individui in meno. Secondo le parole del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, questa situazione avrebbe potuto portare a una riduzione proporzionale del personale per economizzare risorse. Tuttavia, questo non è stato fatto poiché si cerca di ridurre sempre di più il rapporto tra insegnanti e studenti, che attualmente è tra i più bassi in Europa.