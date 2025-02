Vene varicose: cosa sono e come prevenirle

Le vene varicose sono rigonfiamenti che si formano sotto la pelle delle gambe, dei piedi o delle caviglie a causa di un accumulo di sangue, che si verifica quando le pareti delle vene sono fragili e le valvole non funzionano correttamente. Nei paragrafi che seguono, scopriamo insieme le cause della formazione delle vene varicose, i metodi per trattarle e le strategie per prevenirle.

Vene varicose

Le vene varicose possono formarsi in qualsiasi punto del corpo, ma è molto più comune che si sviluppino nelle gambe. Sono di colore blu o viola e hanno una forma dilatata e contorta. Nella maggior parte dei casi, le vene varicose sono un mero inestetismo della pelle, ma in alcune situazioni possono anche portare a complicanze. Per questa ragione, e per superare il disagio estetico delle vene varicose, quando possibile, si può cercare di intervenire, preferibilmente ricorrendo a soluzioni naturali che, da un lato, mirano a far guarire la persona e, dall’altro, a prevenire questa condizione.

Sebbene non esista una causa specifica che determini la comparsa di vene varicose, solitamente, l’obesità, la gravidanza, la storia familiare, il genere (le donne sono più esposte al rischio rispetto agli uomini), lo stare in piedi per molto tempo e l’età sono fattori di rischio significativi.

Vene varicose: come prevenirle

Poiché non esiste una ragione specifica che determina la comparsa delle vene varicose e poiché non sempre una determinata condizione, come l’età, la familiarità o la gravidanza, espone una persona al rischio di sviluppare vene varicose, prendersi cura della salute del proprio corpo e adottare alcune strategie di prevenzione può rivelarsi utile.

Al fine di prevenire il rischio di formazione delle vene varicose, si consiglia di:

Seguire una dieta sana , povera di sale e ricca di fibre

, povera di sale e ricca di fibre Includere nella propria routine sia l’ attività fisica che il movimento

che il Mantenere il peso sotto controllo

sotto controllo Distendere le gambe quando si è seduti e cercare di non stare in piedi per molte ore

quando si è seduti e cercare di non stare in piedi per molte ore Non indossare calzature strette, ad eccezione delle calze a compressione, né scarpe scomode e con i tacchi alti.

Vene varicose: migliori rimedi su Amazon

Gli stessi accorgimenti che si adottano per prevenire la formazione delle vene varicose si possono rivelare utili per il loro trattamento e la loro cura. Tuttavia, allo scopo di poter gestire questo disagio in modo autonomo, si può ricorrere a delle soluzioni extra, che si possono acquistare anche su Amazon, alla migliore offerta.

Dulàc – Diosmina Esperidina Integratore per Vene Varicose, Capillari Rotti, Gambe Gonfie, Microcircolo e Plesso Emorroidario

Ad azione antiossidante e protettiva del microcircolo, quest’integratore alimentare è utile non solo per il trattamento delle vene varicose, ma anche per quello di emorroidi, gambe gonfie, capillari rotti e molto altro ancora. E’ possibile assumere fino a due compresse al giorno, a seconda delle proprie necessità.

Farmac, CIRCOLAZIONE GAMBE, 60 compresse, a base di Diosmina, Esperidina Meliloto e Vitamina C | Tono Venoso, Microcircolo Gambe Gonfie, Vene Varicose, Microcircolo integratori

Ricco di principi attivi naturali, quest’integratore, se assunto regolarmente, favorisce la corretta funzionalità delle vene, ad esempio, in caso di varici, vene varicose, stasi venosa degli arti inferiori, crampi notturni, pesantezza e gonfiore alle gambe e caviglie. Si consiglia di assumere una o due compresse al giorno, in base alle proprie necessità.

Dulàc – Diosmina Esperidina 500 mg Dinaven 500 60 Compresse Integratore per Micro-Circolazione, Gambe Gonfie, Vene Varicose, Capillari Rotti e Plesso Emorroidario ricco di Flavonoidi, Alto Dosaggio

L’integratore alimentare è indicato per quanti soffrono di gambe gonfie e pesanti, vene varicose, capillari rotti e problemi del plesso emorroidario. Se assunto regolarmente, l’integratore alimentare aiuta a migliorare la resistenza dei capillari, favorire il microcircolo, il drenaggio linfatico e il tono venoso. Si consiglia di assumere una o due compresse al giorno, da valutare in base alle proprie necessità.