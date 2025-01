Dieta DASH: cos’è e benefici per la perdita di peso

La Dieta Dash previene l'ipertensione, ma è utile anche per perdere peso. Vediamo come funziona.

La Dieta Dash è stata sviluppata originariamente per combattere l’ipertensione, ma con il tempo si è scoperto che il suo modello alimentare può essere seguito anche da chi desidera perdere peso, preservare il peso forma e, in generale, seguire un regime alimentare sano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta Dash e quali sono i suoi benefici per la perdita di peso.

Dieta DASH

L’aumento di peso può essere fisiologico e dipendere da cause diverse, ma questo non vuol dire che debba essere accettato con rassegnazione e che non si possa fare nulla per recuperare il peso forma perduto. Le diete che si possono seguire per raggiungere quest’obiettivo, tuttavia, sono numerose e non tutte vanno indistintamente bene per chiunque.

I soggetti che godono di buona salute, al fine di perdere peso e preservare il proprio benessere psicofisico, dovrebbero seguire una dieta che sia equilibrata e sostenibile, ovvero, una dieta varia, ricca dei nutrienti essenziali al corretto funzionamento del proprio organismo e che possa essere seguita per tutto il corso della propria vita senza difficoltà.

La Dieta DASH è una dieta equilibrata che, oltre a preservare la salute dell’organismo, favorisce anche la perdita di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta DASH: benefici e funzionamento

La dieta DASH non è una dieta restrittiva e, data la sua semplicità, può essere seguita da ogni soggetto che gode di buona salute, anche allo scopo di preservare la sua salute cardiovascolare, ma anche di perdere peso e mantenere i risultati nel tempo.

Grazie al suo equilibrio nutrizionale e alla semplicità delle sue linee guida, la dieta incoraggia al consumo di:

Porzioni controllate e pasti bilanciati , che aiutano a ridurre l’apporto calorico giornaliero;

, che aiutano a ridurre l’apporto calorico giornaliero; Alimenti poveri di sodio , così da avere meno ritenzione idrica e, di conseguenza, meno peso;

, così da avere meno ritenzione idrica e, di conseguenza, meno peso; Alimenti freschi e genuini, come frutta, verdura e cereali integrali, anche per le fibre in essi contenute, che aiutano a sentirsi sazi più a lungo e ad avere meno fame.

