Venerdì, sciopero nazionale dei trasporti in programma per "chiedere un aumento di stipendio e maggiori diritti"

I sindacati hanno organizzato uno sciopero nazionale dei trasporti il 20 settembre, richiedendo migliori salari, sicurezza e diritti lavoratori. L'azione, coinvolgerà anche i trasporti pubblici a Roma, potendo creare disagi. Nonostante ciò, l'Agenzia per la mobilità di Roma assicura che alcuni servizi resteranno regolari in determinate fasce orarie. Anche l'Ente Autonomo Volturno prevede scioperi il 20 settembre 2024, a livello sia nazionale che aziendale, pur sottolineando che in una precedente occasione solo l'11% dei lavoratori ha aderito.