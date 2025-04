Veneto: Renzi, 'noi non stiamo con centrodestra'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Dialogo con Zaia come dice Calenda? Noi non la pensiamo come Calenda che ha aperto alla Meloni e alla Lega. La gente inizierà a capire perchè si è rotto il Terzo Polo. Domani Salvini viene rieletto segretario della Lega e la Lega è Salvini...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Dialogo con Zaia come dice Calenda? Noi non la pensiamo come Calenda che ha aperto alla Meloni e alla Lega. La gente inizierà a capire perchè si è rotto il Terzo Polo. Domani Salvini viene rieletto segretario della Lega e la Lega è Salvini, quindi no, noi non stiamo con il centrodestra". Lo dice Matteo Renzi a Padova.