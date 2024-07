Barca contro una briccola in laguna a Venezia: morto un uomo e ferita una donna

Un altro tragico incidente in laguna a Venezia. Una barca è finita contro una briccola, con un bilancio di un morto e un ferito.

Un altro incidente si è verificato nella laguna di Venezia, con il tragico bilancio di un uomo morto e una donna ferita.

Venezia, barca contro una briccola in laguna: un morto e un ferito

Un altro incidente si è verificato nella laguna di Venezia. Il tragico bilancio è di un uomo morto e una donna ferita. Le due persone erano a bordo di una barca che sarebbe andata a sbattere contro una briccola, ovvero un palo da ormeggio. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo una segnalazione di una barca alla deriva che girava su se stessa davanti all’isola di Sacca Fisola. I vigili del fuoco sono riusciti a salire a bordo e hanno trovato sulla barca due persone.

Venezia, barca contro una briccola in laguna: soccorsi e indagini

Sono subito stati prestati i primi soccorsi, che hanno iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonari fino all’arrivo dei sanitari del Suem. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La donna, invece, è stata stabilizzata e trasferita in idroambulanza in ospedale.

Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato una perlustrazione della zona per escludere il coinvolgimento di altre persone. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e la capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell’incidente.