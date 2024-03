Giallo sulla morte di Elena Leonardi, 40enne trovata morta in acqua a Venezia. Il compagno non riesce a capire cosa possa essere successo.

Cosa è successo a Elena Leonardi? La donna, di 40 anni, è stata trovata morta in laguna a Venezia. Il suo cadavere è stato ripescato in acqua e oggi verrà sottoposto ad un nuovo esame del medico legale.

Giallo sulla morte di Elena: la donna è stata trovata morta in acqua a Venezia

Nella giornata di oggi verrà effettuato un nuovo esame del medico legale sul corpo di Elena Leonardi, 40enne originaria di Marostica, il cui cadavere è stato ripescato in acqua a Venezia. La donna potrebbe essere morta per annegamento, ma deve ancora arrivare la conferma dai nuovi esami. Il corpo della donna è stato trovato nella darsena della marina turistica dell’isola della Certosa, nella Laguna nord. La donna aveva detto al compagno, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, che sarebbe andata a sistemare la barca a vela. Poco dopo le 12.30, il personale della marina, avendo notato un corpo riverso in acqua, ha chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno svolto i primi accertamenti.

Giallo sulla morte di Elena, trovata cadavere in laguna: “Inspiegabile”

Secondo quanto confermato dal personale della marina, la donna non era uscita in mare e l’ipotesi al momento è che possa essere scivolata e non sia più riuscita ad emergere dall’acqua, oppure che si sia trattato di un malore. Le indagini sono in corso. Gli inquirenti stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e valutando se ci sono dei testimoni. Sul corpo della donna non ci sarebbero segni di violenza.

Il compagno è sotto choc. “Non riesco a decifrare. Non mi spiego. Raccolgo ora le informazioni. Suppongo che Elena fosse lì per dare un occhio alla barca. Il dolore in questo momento è più forte di ogni cosa e di qualsiasi notizia” ha dichiarato, come riportato dal Corriere della Sera.