Era il pomeriggio della giornata di giovedì scorso quando la badante di Carmela Gattulli chiama i figli della 92enne: la pensionata, allettata da molto tempo era morta. Sul posto si sono presentati i carabinieri che hanno rinvenuto alcuni segni strani sul corpo ormai privo di vita della donna: è stata disposta l’autopsia.

L’esame autoptico, che sarà svolto nel corso della giornata di oggi, farà chiarezza sulle reali cause del decesso di Carmela Gattulli. La 92enne era stata trovata morta dalla sua badante nel letto dell’appartamento di Ruvo di Puglia in cui viveva da moltissimo tempo. Sul corpo dell’anziana, gli agenti dell’arma avevano trovato particolari segni (forse riconducibili a delle ferite) e per questo motivo si è deciso di fare maggiore chiarezza sulle cause del decesso.

L’indagine per omicidio è partita, anche se per il momento è a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno anche prendendo in considerazione l’idea di osservare le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate in via Galileo Galilei.