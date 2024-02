Un terribile incidente ha tolto la vita ad Adriano Canzian, che a Conegliano (Treviso) era uscite nella serata di giovedì 8 febbraio, per fare una passeggiata con i sui cani. Poi il terribile impatto e il gesto di uno dei sui fedeli amici, che ha davvero spezzato il cuore.

L’incidente di Treviso

Come ogni sera, anche giovedì 8 febbraio il 75enne Adriano Canzian era uscito di casa con i suoi due cani per fare la consueta passeggiata.

Improvvisamente un’ambulanza che stava sfrecciando in strada lo ha preso in pieno, scaraventandolo sull’asfalto con i cani. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è morto sul colpo, così come Spritz, uno dei cani. L’altro, che si chiama Trovi, è miracolosamente sopravvissuto.

Lo schianto si è verificato intorno alle 23 lungo via XXIV Maggio a Conegliano, in provincia di Treviso.

Il cane ha vegliato sul padrone investito a Treviso

A investire il geometra in pensione è stato un mezzo di soccorso che proveniva da Vittorio Veneto con un paziente in gravi condizioni.

Non è chiaro cosa sia successo e i carabinieri che sono giunti subito sul posto, stanno indagando circa la dinamica dell’incidente.

Prima ma anche dopo il oro arrivo, il sopravvissuto è rimasto accanto al cadavere del padrone. Trovi è un meticcio bianco e nero che era stato adottato da un canile in Romania.

Non si è mai mosso durante le operazioni di soccorso e lo scatto è diventato virale grazie a un passante, che pubblicando la foto sui social si è chiesto come sia possibile definirli solo cani quando invece hanno un cuore immenso, meglio di certi umani.