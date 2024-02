Santina Delai trovata morta in casa: il figlio confessa l'omicidio dell'anziana

Santina Delai trovata morta in casa: il figlio confessa l'omicidio dell'anziana

Il figlio di Santina Delai ha confessato nell'interrogatorio di essere stato lui ad uccidere la donna trovata morta in casa a Brescia

Il caso della donna trovata morta nella sua abitazione di Puegnago sul Garda, piccolo paese sito nelle vicinanze di Brescia, si è risolto nella notte. Il figlio di Santina Delai ha confessato nell’interrogatorio con i carabinieri di essere stato lui ad uccidere la donna.

Anziana morta in casa, il figlio confessa l’omicidio

È stato Mauro Pedrotti, il figlio 54enne della donna, ad uccidere Santina Delai: a confessarlo davanti ai carabinieri è stato l’uomo stesso, che ha ceduto dopo un lungo e sofferto colloquio in caserma. La donna era stata ritrovata nel corso della mattinata di ieri priva di vita, proprio dal figlio, la cui attenzione era stata richiamata da alcuni vicini di casa della donna allarmati per aver udito degli strani rumori. Santina era ormai priva di vita e attorno al suo collo era legato uno straccio, lo stesso che la pensionata utilizzava per fare le pulizie nell’abitazione nella quale da qualche tempo viveva da sola.

Anziana morta in casa: la morte di Santina Delai

Il marito della Delai, infatti, era morto qualche anno fa e da quel momento alla donna era rimasto solo il figlio Mauro. Mai si sarebbe potuta aspettare che proprio lui avrebbe commesso un tremendo omicidio nei suoi confronti. L’uomo, ora, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario premeditato.