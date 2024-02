Le strade italiane tornano a macchiarsi di sangue e questa volta l’incidente stradale è avvenuto in prossimità della galleria di Casacastalda sulla Perugia-Ancona. Nella giornata di ieri, un’automobile e un’automedica si sono scontrate frontalmente, coinvolto anche un terzo veicolo: una donna di 79 anni ha perso la vita.

Incidente fra auto e automedica: lo schianto vicino alla galleria

Lo scontro fatale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 8 febbraio, nei pressi della galleria di Casacastalda, nel tratto della Perugia-Ancona in direzione Marche nel quale la strada diventa per un attimo ad una sola corsia. Una donna di 79 anni a bordo di una Fiat Panda è andata a schiantarsi frontalmente con un’automedica sulla quale viaggiavano due uomini. Nel sinistro è stato coinvolto anche un terzo veicolo. Lo schianto è stato così violento da non lasciare scampo alla pensionata, che è morta sul colpo.

Incidente fra auto e automedica: i soccorsi

Inutili i tentativi di rianimazione tentati dai medici del 118 arrivati sul posto, per la donna non c’è stato nulla da fare. Feriti i due uomini che erano sull’automedica, uno dei due è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Per permettere le operazioni di soccorso, per lungo tempo il traffico è stato interrotto.