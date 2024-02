Il Governo italiano insieme al Ministro Nordio è chiaro sull’impegno per la situazione delicata di Ilaria Salis, eppure per il padre della ragazza il Governo non sta facendo abbastanza.

Il padre di Ilaria Salis chiaro sul comportamento del Governo italiano, in merito alla condizione della figlia:

«Siamo stati lasciati soli. Abbiamo chiesto due cose: i domiciliari in Italia o in alternativa in ambasciata in Ungheria, e entrambe ci sono state negate. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in carcere e la vedremo ancora in catene ai processi».