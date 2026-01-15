Venezuela: sondaggio Izi, 'italiani divisi su intervento Usa'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - La dottrina di Trump non convince gli italiani che sono preoccupati per la sicurezza mondiale e la tenuta delle democrazie occidentali, e non condividono le mire degli Usa. Su Maduro però l’opinione pubblica è divisa esattamente a metà. È...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – La dottrina di Trump non convince gli italiani che sono preoccupati per la sicurezza mondiale e la tenuta delle democrazie occidentali, e non condividono le mire degli Usa. Su Maduro però l’opinione pubblica è divisa esattamente a metà. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

In generale la maggioranza degli italiani (58%) ritiene che sia diritto di uno Stato democratico intervenire militarmente contro un’altra nazione soltanto preventivamente per questioni di sicurezza nazionale , ma c’è un 42% degli intervistati che sostiene si possa intervenire per abbattere un Governo dittatoriale. Come è accaduto in Venezuela . Ed infatti l’opinione della popolazione italiana è del tutto spaccata sulle modalità di cattura e deposizione del Presidente venezuelano Maduro: il 50,6% è d’accordo con la linea del governo italiano che appoggia Trump mentre il 49,4% è contrario .

Plebiscitaria l’opinione riguardo alla vicenda della Groenlandia : più del 90 per cento degli intervistati da Izi ritiene che le mire espansionistiche degli Usa sulla regione non siano legittime e neppure condivisibili. Altrettanto netto e negativo il giudizio sulla politica estera statunitense che per l’84% degli italiani sta rendendo il mondo meno sicuro. Per più del 73% infine gli Stati Uniti, alla luce dei recenti avvenimenti , non si possono più considerare come una piena democrazia.