La nuova stagione de Le Iene è ripartita su Italia 1, ma la conduttrice Veronica Gentili non è presente. Max Angioni ha aperto la puntata spiegando la situazione: un drammatico lutto ha colpito la conduttrice.

“Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene,” ha esordito. “Sono le 21:16 e siamo in diretta, ma questa sera siamo qui senza di lei. Veronica, come ricorderete, la scorsa settimana ha dovuto recarsi urgentemente a Roma. Ora possiamo rivelarvi che il motivo di questo viaggio era la salute di suo padre. Purtroppo, la condizione è peggiorata. Sembrava ci fosse una speranza, ma poco fa, durante le prove, abbiamo ricevuto la triste notizia che suo padre Giuseppe è venuto a mancare. La famiglia de Le Iene ti aspetta con affetto, questa è sempre la tua casa. Ritorna quando ti sentirai pronta. Ti vogliamo un mondo di bene.”

Veronica Gentili è al timone de Le Iene da un anno.

Nell’ambito della seconda edizione di Le Iene, guidata da Veronica Gentili, si segna un cambio dopo l’uscita di Belen Rodriguez. “Quando mi è stata proposta la conduzione, mi sono sentita sopraffatta, un vero e proprio shock iniziale, perché non è un segreto che la decisione di rinnovare la programmazione sia venuta dall’editore. In quel momento ho avuto dei dubbi; ti propongono una cosa straordinaria, ma la mia esperienza fino a quel punto era stata diversa. Ho dovuto riflettere e assimilare la proposta prima di accettare”. […] “Su Belen posso affermare che è un’ottima professionista, ma le nostre personalità sono molto distanti. I confronti non hanno rilevanza, sono solo un esempio delle aspettative rivolte alle donne. L’idea di avere una giovane donna attraente è strategica per il programma. Non si tratta di un semplicissimo spettacolo, ma di un programma di prime time!”.