Vi sono incertezze riguardanti l'applicazione del "codice rosso", a seguito della tragica morte di una donna a Pesaro, causata dal suo coniuge.

Ana Cristina Duarte, 38enne brasiliana, madre di tre bambini e sposata per 14 anni, ha riferito agli carabinieri degli abusi subiti dal marito, Ezio di Levrano, senza però presentare denuncia. Le informazioni sono state comunicate al pubblico ministero, attivando il codice rosso. Quattro giorni dopo la segnalazione, Ana Cristina è stata uccisa dal marito nella loro casa nella provincia di Pesaro, di fronte ai figli. Tornata per questi ultimi, non aveva comunque avvertito le forze dell'ordine.

Sembra che Ana Cristina Duarte abbia raccontato ai carabinieri gli abusi subiti dal marito e che i militari abbiano riportato tutto al pubblico ministero. Ci sono dubbi se Ana Cristina Duarte avrebbe potuto evitare le coltellate del marito, Ezio di Levrano. La signora di origine brasiliana, 38 anni, sposata per 14, madre di 3 bambini, lunedì, dopo aver lasciato la casa, sembra avesse rivelato ai carabinieri gli abusi del marito, ma non lo aveva sporto denuncia contro di lui. I militari avrebbero però trasmesso alla procura tutti i dettagli, attivando così il codice rosso. Venerdì sera, 4 giorni dopo aver segnalato gli abusi, Ana Cristina è stata assassinata dal marito, nella loro abitazione nella provincia di Pesaro, di fronte ai figli. Era tornata per loro, ma non aveva avvisato le forze dell’ordine.