Vicenza: bimbo di due anni trovato morto in casa dalla madre

La tragedia è avvenuta sabato 23 marzo a Longare, in provincia di Vicenza. Un bambino di soli due anni è stato ritrovato senza vita dalla madre che, solo pochi istanti prima, lo stava lavando. A nulla sono serviti i soccorsi e al momento si cerca di trovare qualche risposta a quanto avvenuto tramite l’autopsia disposta dalla procura.

Una scoperta raccapricciante

La giornata di sabato scorso, 23 marzo, ha scioccato l’intera comunità di Longare, dove un bimbo di due anni è stato ritrovato morto in casa dalla madre. Stando ai primi dettagli emersi, la donna stava lavando il piccolo e si era allontanata per alcuni istanti, quando poi è tornata, ha trovato il piccolo disteso a terra, privo di coscienza.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, sia da parte della madre che dei soccorsi, ormai per il bambino era già troppo tardi. In seguito sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, mentre la procura ha già disposto l’autopsia per cercare di capire nel dettaglio cosa sia successo. Stando ai primi dettagli, il piccolo non aveva mai manifestato problemi di salute.

L’ipotesi

Nonostante ciò, sembra che l’ipotesi più accreditata, almeno per il momento, sia quella di un malore improvviso che ha causato l’arresto cardiaco del piccolo. Ma per avere conferme in merito non si può far altro che attendere i risultati dell’autopsia.